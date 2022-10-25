Как работает банк «Приморье» в праздничные дни ноября 2022

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Банк «Приморье» опубликовал режим работы в праздничные дни ноября.
Информация о работе офисов* Банка в праздничные дни:
- 4 ноября 2022 года (пятница) – выходной праздничный день у всех офисов
- 5 ноября 2022 года (суббота) — офисы Банка «Приморье» работают в режиме обычного рабочего дня.
- 6 ноября 2022 года (воскресенье) — выходные дни во всех офисах Банка.
В остальные дни офисы Банка «Приморье» работают согласно установленному режиму работы.
Круглосуточно работают: