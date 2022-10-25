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Как работает банк «Приморье» в праздничные дни ноября 2022

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Банк «Приморье» опубликовал режим работы в праздничные дни ноября.

Информация о работе офисов* Банка в праздничные дни:

  • 4 ноября 2022 года (пятница) – выходной праздничный день у всех офисов
  • 5 ноября 2022 года (суббота) — офисы Банка «Приморье» работают в режиме обычного рабочего дня.
  • 6 ноября 2022 года (воскресенье) — выходные дни во всех офисах Банка.

В остальные дни офисы Банка «Приморье» работают согласно установленному режиму работы.

Круглосуточно работают:

Контакт-центр по телефону: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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