РУСАЛ успешно разместил облигации на 6 млрд юаней

РУСАЛ успешно провел в России новое размещение облигаций, номинированных в китайских юанях. Ставка купона составила 3,75%, объем – 6 млрд юаней, рассказали SIA.RU в компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 6 млн облигаций серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг – 2,5 года. Спрос превысил предложение. В результате объем размещения составил 6 млрд юаней вместо первоначально запланированных 5 млрд юаней, а ставка купона снизилась на 0,05 процентных пункта – с 3,8% до 3,75% годовых.

Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Московский кредитный банк, Всероссийский банк развития регионов, BCS Global Markets, Экспобанк.

«При длительной неопределенности, экономических проблемах на западных рынках, азиатский рынок демонстрирует стабильное развитие, поэтому инвестиции в юань – самая надежная история для сохранения своих накоплений в том числе для обычных граждан, которые только начинают свой путь в инвестициях. Облигации в юанях – хорошая альтернатива банковскому вкладу с понятной фиксированной доходностью и сроком погашения», – сказал директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков.

РУСАЛ стал первой компанией, которая разместила в России облигации в юанях.

В июле 2022 РУСАЛ разместил два выпуска облигаций совокупно на 4 млрд юаней. Спрос превысил предложение в 4 раза. При этом 25% выпуска приобрели физлица.