5 цитат топ-менеджера En+ Group – об Иркутске, Байкале и ESG

«Надо всегда смотреть, как жить дальше, чтобы будущим поколениям осталось только хорошее», – считает Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию металлургического сегмента En+ Group – компании РУСАЛ. По её мнению, устойчивое развитие – это способность быстро адаптироваться к меняющейся обстановке. В интервью авторам проекта «Энергия преобразований» она рассказала об устойчивом развитии территорий вокруг Байкала, принципах ESG и сходстве Иркутска и Санкт-Петербурга. SIA.RU записал пять ключевых цитат.

1. «Я прорыдала в подушку всю ночь» – о первом руководящем опыте

«Я руковожу людьми с 2006 года. Помню, когда меня впервые назначали менеджером в международной корпорации с подчинёнными в других странах, а не только в России, я прорыдала в подушку всю ночь. Мне очень этого хотелось. Но когда это наступило, мне стало так страшно. Справлюсь ли я с этой нагрузкой? И как мне всех этих людей теперь действительно вдохновить двигаться в правильном направлении? Это было непросто. А я для себя сделала один вывод – уважение с погонами и автоматом не приходит. Его надо зарабатывать в любом случае, и это та работа, которая длится практически круглосуточно».

2. «Не надо делать драмы» – о женщине-руководителе

«Топ-менеджер женщина – это не то, чтобы просто, но я бы не стала из этого делать драмы. Просто и мужчинам, и женщинам – руководителям нужно постоянно работать над собой. И эмоциональный интеллект нужно поворачивать во благо. Не перебарщивать с этой стороной, пытаясь понять мотивацию людей, которые с нами работают. Понять, что ими движет, что их может останавливать и так далее».

3. «ESG – это про человека» – о специфике «зеленой» повестки

«Если вы внимательно посмотрите 17 целей устойчивого развития – они больше про человека и общество, про благополучие человека в обществе. Но для каждого сектора есть своя специфика. Если вам банкиры рассказывают о том, что для того, чтобы у нас у всех было прекрасное светлое «зеленое» будущее, они применяют безбумажный документооборот, то простите, это лукавство. Потому что от банков не этого ждут. Для устойчивого развития от банков ждут нормальной процентной ставки для обеспечения «зелёного» финансирования. Это существенный фактор. У этой отрасли есть ресурс, есть рычаг, и она должна им воспользоваться, чтобы общая картинка устойчивости сложилась.

Если возьмёте металлургию, существенным фактором является, конечно, выбросы парниковых газов в процессе электролиза алюминия. Мы – одна из тех отраслей, которые должны вносить существенный вклад в декарбонизацию, то есть в сокращение углеродного следа. У En+ восемь приоритетных задач, у Русала – 13. Чистый воздух – это для нас один из главных экологических приоритетов».

4. «Дух декабристов» – о сходстве Иркутска и Санкт-Петербурга

«Иркутск несёт на себе отпечаток декабристов. Я ощутила этот незримый дух питерской культуры. Вау-эффект вызывает сама локация – между могучим Байкалом и красавицей Ангарой. Но вот меня всегда немного напрягало огромное количество деревянных домостроений. Всегда говорили, что это памятники, они должны сохраниться. Это вопрос. Если они сохраняются в качественном виде, как это сделано в историческом квартале в Красноярске – это одна история. Если всё-таки они приходят в упадок, и нет ощущения, что они нужны, они становятся источником пожаров и неприглядный картины, то здесь, наверное, нужно подумать. Какая-то часть этих памятников должна остаться, безусловно, но город должен разворачиваться в будущее и создавать ту среду, в которой новые поколения будут раскрывать свой потенциал».

5. «Города должны быть привлекательны» – об актуальности градостроительной политики в ESG

«11 цель в ESG – устойчивые города, это одна из центральных тем повестки. Поэтому одна из ключевых задач бизнеса, чтобы обеспечить своё долгосрочное будущее – это развитие городов. Надо обеспечить устойчивую ресурсную базу. Возможно, грубо звучит, но под ресурсом мы понимаем человеческий капитал. То есть тех, кто на местах работает на предприятиях, новое поколение талантов, которое придет и будет работать с нами. Очень важно, что такие подходы применяются не только в Иркутске, но в других городах ответственности, где работает компания. Мы считаем, что города должны быть привлекательны и для тех, кто там живёт сейчас, и для тех, кто готов будет туда приехать, раскрывая свой потенциал, развиваясь, создавая семьи, реализуя себя на работе, достигая запланированных целей».

Это уже восьмой выпуск программы «Энергия преобразований». Ранее коллектив программы рассказывал об иркутянах, посещавших Курбатовские бани, беседовал с людьми, живущими на набережной, общался с молодежью, говорил о позитивных изменениях, которые происходят в Иркутске. Благодаря основателю En+ Group Олегу Дерипаске, определившему необходимость постоянного развития социальной среды в городах работы холдинга, компания уже несколько лет идет по пути ESG-развития.