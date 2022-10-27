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Они на ухо шепчут: «Мы ненадолго, мы скоро вернемся» – Путин об ушедших из РФ зарубежных компаниях

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября высказался об уходе зарубежных компаний с рынка РФ.

«Большинство направлений наш бизнес перехватывает, всех тех, кто уходит. Они еще и на ухо шепчут: "Мы ненадолго, мы скоро вернемся". Ну, а как? Продают за один доллар многомиллиардное имущество. Менеджменту перепродают. Почему? Значит, договоренность с менеджментом есть, что вернутся», – сказал Владимир Путин.

По мнению президента все, что происходит, «в конечном счете идет на пользу России и ее будущему», поскольку в нынешний реалиях укрепляется суверенитет нашего государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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