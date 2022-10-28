Власти РФ продлят на 2023 год отмену плановых проверок бизнеса

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября. В рамках мероприятия он сообщил, что отмена плановых проверок бизнеса продлится на 2023 год.

«Плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного. Если этого не говорили, я скажу сейчас – мы продлим этот режим на 2023 год», – сказал Владимир Путин.

Исключение будут составлять «те виды производства, которые связаны с известными рисками для потребителей». При этом, по словам президента и здесь работа будет строиться таким образом, чтобы проверки «носили точечный характер – не мешали бы работе предприятий, бизнеса в целом».