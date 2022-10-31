Падение спроса на жилье не разорит застройщиков – Финам

Рынок жилья остается устойчивым, несмотря на снижение потребительского спроса, миграцию населения и экономический спад. Более того, цены на недвижимость продолжат оставаться на высоком уровне, что поддержит бизнес крупнейших девелоперов. Об этом эксперты рынка говорили на онлайн-конференции «Недвижимость в России: шаг назад», организованной Finam.ru

О спросе и ценах

Спрос на покупку недвижимости осенью текущего года сократился, при этом предложение на вторичном рынке резко возросло на фоне набирающей обороты эмиграции. Как уточняет главный аналитик ПСБ Владимир Лящук, снижение спроса происходит на фоне падения экономики и роста неопределенности: «Одновременно с этим цены поддерживают ипотечные программы с низкими ставками, сдержанный вывод нового предложения и инфляционные процессы. Мы ожидаем, что по итогам 2022 года спрос снизится на 25,1% в годовом исчислении, цены за 12 месяцев вырастут на 18,6% (г/г)».

Впрочем, потребность населения в жилье остается высокой, что будет поддерживать цены на недвижимость, прогнозирует руководитель департамента стратегии и финансов экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Петр Филиппов: «Исходя из опыта предыдущих колебаний на рынке, общего снижения цен ожидать не стоит. При этом наиболее привлекательные локации, скорее всего, могут повышаться в цене».

Об инвестициях в недвижимость

О долгосрочной тенденции к росту цен жилую недвижимость говорит и аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева: «Тем не менее выбор инвестиционно привлекательных объектов сейчас невелик. Наиболее респектабельные регионы на данный момент — Москва (в большей степени именно Новая Москва) и Санкт-Петербург (в данном случае Ленобласть тоже обладает высоким потенциалом)».

Недвижимость в столичном регионе и в отдельных проектах на региональных субрынках председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова называет голубой фишкой: «Однако срок окупаемости невероятно длинный. “Парковка” сбережений, которых достаточно для 100-процентной оплаты покупки квартиры, может принести 4-6% годовых. Если речь идет об ипотечном жилье, то его можно окупать арендой, но это займет около 25 лет — в итоге у вас будет объект недвижимости в собственности, но заработка вы не увидите. Это лишь хороший вариант обеспечить детей жильем».

Об инвестициях в акции девелоперов

В то же время инвестиции в акции девелоперов сейчас сопряжены с высокими рисками из-за общей неопределенности и сжатия рынка недвижимости после бума в 2021 году, подчеркивает г-жа Пырьева. «Учитывая снижение платежеспособного спроса, планы по запуску новых объектов, вероятно, будут пересматриваться, чтобы сохранить баланс между спросом и предложением», — объясняет аналитик.

Наименьшему риску подвержены крупнейшие застройщики страны (ЛСР, «Самолет» и ПИК), обладающие солидными запасами ликвидности, перспективными площадками под застройку и собственными производственными мощностями, отмечает г-жа Пырьева: «Наиболее устойчиво чувствует себя бизнес “Самолета”, который в текущем году демонстрировал самые сильные финансовые и операционные показатели в сравнении с конкурентами. Кроме того, “Самолет” —единственный из застройщиков продолжает платить дивиденды, при этом довольно весомые — за 2022 год планируемые выплаты составят 10 млрд рублей, или 164 руб. на акцию с доходностью 6-7%».