Банк «Открытие»: рынки практически не отреагировали на решение по ключевой ставке

На очередном заседании Совет директоров Банка России принял ожидаемое рынками решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5%. Прогноз среднегодового уровня ключевой ставки на 2022 г. был опубликован в виде единственного значения 10,6% и допускает на последнем заседании в декабре 2022 г. ее дальнейшее снижение, однако не допускает ее рост даже на 25 б.п. Прогноз Банка России по ключевой ставке в 2023 г. остался неизменным: он допускает как ее рост, так и снижение в 2023 г., однако коридор 5-6% в 2025 г. указывает на то, что регулятор скорее видит пространство для заметного снижения ставки при стабилизации инфляции на целевом уровне, отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– Дальнейшие решения Банка России в отношении ключевой ставки, на наш взгляд, как и прежде будут преимущественно определяться изменением кредитной активности банков и сберегательной активности населения, а также инфляционной динамикой. Произошедший рост ставок отбросил выдачи кредитов по банковской системе до уровней августа, а сберегательная активность населения сохранится высокой на фоне произошедшего увеличения ставок и роста неопределенности в завтрашнем дне. Инфляционная динамика в настоящий момент складывается ниже траектории, соответствующей базовой инфляции, хотя влияние факторов проинфляционных рисков, безусловно, велико: это и растущие расходы бюджета, и повышение тарифов в декабре, снижение рабочей силы в результате частичной мобилизации, риски ослабления рубля в случае снижения нефтегазовых доходов от экспорта. Основная причина низкой инфляции — динамика цен на продовольствие. Падение мировых цен на продовольствие и хороший урожай внутри страны при ограниченных возможностях вывоза продукции будет способствовать низкому росту розничных цен на продовольственные товары либо вовсе стабилизирует их на протяжении продолжительного времени.

Прогноз инфляции со стороны регулятора на конец 2022 г. был понижен до 12-13% (прогноз «Открытие Research» — 12,7%), однако на конец 2023 г. прогноз оставлен без изменения на уровне 5-7%. По оценкам «Открытие Research», инфляция по итогам 2023 г. может составить 4%, поскольку в период с января по декабрь 2023 г. не планируется индексировать тарифы естественных монополий. Впрочем, с поправкой на «нормальный» уровень индексации тарифов по уровню инфляции рост сложился бы несколько выше целевого уровня — около 4,4-4,5%.

Финансовые рынки практически не продемонстрировали заметной реакции на решение регулятора. Курс доллара к рублю остался без изменений вблизи 61,5 за доллар, индекс Мосбиржи — вблизи 2155 б.п., оставшись в красной зоне по сравнению с уровнем открытия, доходности 5-л ОФЗ остались на уровне 9,2%.