Билеты на спектакль «Таня» в Иркутске распроданы в рекордно короткие сроки

В рекордно короткие сроки распродали билеты на спектакль «Таня» Театра на Бронной, который пройдёт 18-19 ноября в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра. Премьера спектакля в постановке худрука театра Константина Богомолова состоится в рамках масштабного фестиваля культуры «Энергия», он проводится в Прибайкалье холдингом En+ Group к 20-летию компании.

«Таня» – лиричная постановка по одноименной пьесе Алексея Арбузова. В ней раскрывается непростая судьба обычной девушки, которая жертвует собственными интересами ради большой любви, но сталкивается с предательством. Преодолевая тяжелые испытания, Таня взрослеет и находит свое место в жизни. В ролях – Аня Патокина, Василиса Перелыгина, Дмитрий Куличков, Вера Майорова.

Помимо театральной постановки, в рамках фестиваля культуры «Энергия» от En+ Group 18-20 ноября пройдёт множество других ярких культурных мероприятий. Они состоятся на тематических площадках в Сибэкспоцентре.

Уникальность фестиваля заключается в том, что впервые в Сибири вместе соберутся московские звёзды – главный режиссер Московского драматического Театра на Бронной Константин Богомолов, прозаик и литературовед, автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин, актриса Аглая Тарасова, автор бестселлеров «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» Алексей Иванов, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актриса Марина Миронова, известный своими новеллами Денис Драгунский и многие другие.

Вход на фестиваль в Сибэкспоцентре свободный, на лекции и мастер-классы – по предварительной регистрации https://energyfest.ru/