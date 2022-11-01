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Банк «Солидарность» сообщил режим работы с 3 ноября по 6 ноября 2022

АО КБ «Солидарность» сообщил режим работы с 3 ноября по 6 ноября 2022 года

Филиал «Московский»,
ДО «Союз» Филиала «Московский»:
03.11.2022, 05.11.2022 — без изменений графика, работа в обычном режиме
04.11.2022, 06.11.2022 — выходные дни
 
ДО «БЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»,
ДО «ТЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»,
ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»,
ДО «Шёлковый путь» Филиала «Московский»,

УТО ДО «СОЮЗ» Филиала «Московский»:
03.11.2022 — без изменений графика, работа в обычном режиме
с 04.11.2022 по 06.11.2022 — выходные дни
 
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»,
ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:
с 03.11.2022 по 06.11.2022 — без изменений графика, работа в обычном режиме
 
Филиал «Иркутский»,
ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»:
03.11.2022 — без изменений графика, работа в обычном режиме
с 04.11.2022 по 06.11.2022 — выходные дни
 
Филиал «Петербургский»:
03.11.2022 — с 09:30 до 16:30 (по местному времени)
с 04.11.2022 по 06.11.2022 — выходные дни
Филиал «Уральский»:
03.11.2022 — с 09:30 до 16:00 (по местному времени)
с 04.11.2022 по 06.11.2022 — выходные дни
 
Филиал «Дальневосточный»:
03.11.2022 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)
с 04.11.2022 по 06.11.2022 — выходные дни
 

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ДО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный»,
ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:
03.11.2022 — с 10:30 до 17:30 (по местному времени)
с 04.11.2022 по 06.11.2022 — выходные дни
 
ДО «Набережные Челны»:
03.11.2022 — без изменений графика, работа в обычном режиме
с 04.11.2022 по 06.11.2022 — выходные дни
 
Дополнительные офисы Банка, образующие Региональную сеть по Самарской области:
03.11.2022, 05.11.2022 — без изменений графика, работа в обычном режиме
04.11.2022, 06.11.2022 — выходные дни

/ Сибирское Информационное Агентство /
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