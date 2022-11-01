Как работает Ланта-Банк 3-7 ноября 2022

Офисы в Москве и Рязани
3 ноября обслуживание клиентов в офисах банка осуществляется по стандартному графику четверга.
4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офис в Санкт-Петербурге
3 ноября обслуживание клиентов в офисе осуществляется с 9:00 до 17:00. Кассовое обслуживание — с 9:15 до 16:30.
4-6 ноября обслуживание клиентов в офисе банка не производится.
Офисы в Орле, Ливнах, Мценске
3 ноября обслуживание клиентов в офисе осуществляется с 9:00 до 17:00. Кассовое обслуживание — с 9:00 до 16:00.
4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офисы в Куйбышеве
3 ноября обслуживание клиентов в офисах осуществляется с 9:00 до 17:00.
4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офисы в Новосибирске
3 ноября обслуживание клиентов во всех дополнительных офисах осуществляется по стандартному графику четверга.
4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офисы в Красноярске
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3 ноября обслуживание клиентов в Головном офисе, ДО «В Северном» и в ДО «Центральный» осуществляется с 9:00 до 18:00; в ДО №1 — с 8:30 до 16:30; в ДО №2 — с 8:00 до 17:00; в ДО №3 — с 9:00 до 18:00.
4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офисы в Абакане, Алдане, Иркутске, Усть-Нере и Бодайбо
3 ноября обслуживание клиентов в офисах банка в Абакане, Алдане и Иркутске осуществляется с 9:00 до 18:00. Офисы в Бодайбо и Усть-Нере будут открыты с 9:00 до 18:30.
4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Автоматические кассы банка во всех регионах будут работать в обычном режиме за исключением стандартных перерывов на техническое обслуживание. С 7 ноября все подразделения банка возвращаются к стандартному графику обслуживанию клиентов.