Как работает Ланта-Банк 3-7 ноября 2022

Ланта-Банк в связи с наступающим Днем народного единства установил особый режим работы в ближайшую неделю.

Офисы в Москве и Рязани

3 ноября обслуживание клиентов в офисах банка осуществляется по стандартному графику четверга.

4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.

Офис в Санкт-Петербурге

3 ноября обслуживание клиентов в офисе осуществляется с 9:00 до 17:00. Кассовое обслуживание — с 9:15 до 16:30.

4-6 ноября обслуживание клиентов в офисе банка не производится.

Офисы в Орле, Ливнах, Мценске

3 ноября обслуживание клиентов в офисе осуществляется с 9:00 до 17:00. Кассовое обслуживание — с 9:00 до 16:00.

4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.

Офисы в Куйбышеве

3 ноября обслуживание клиентов в офисах осуществляется с 9:00 до 17:00.

4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.

Офисы в Новосибирске

3 ноября обслуживание клиентов во всех дополнительных офисах осуществляется по стандартному графику четверга.

4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.

Офисы в Красноярске

3 ноября обслуживание клиентов в Головном офисе, ДО «В Северном» и в ДО «Центральный» осуществляется с 9:00 до 18:00; в ДО №1 — с 8:30 до 16:30; в ДО №2 — с 8:00 до 17:00; в ДО №3 — с 9:00 до 18:00.

4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.

Офисы в Абакане, Алдане, Иркутске, Усть-Нере и Бодайбо

3 ноября обслуживание клиентов в офисах банка в Абакане, Алдане и Иркутске осуществляется с 9:00 до 18:00. Офисы в Бодайбо и Усть-Нере будут открыты с 9:00 до 18:30.

4-6 ноября обслуживание клиентов в офисах банка не производится.

Автоматические кассы банка во всех регионах будут работать в обычном режиме за исключением стандартных перерывов на техническое обслуживание. С 7 ноября все подразделения банка возвращаются к стандартному графику обслуживанию клиентов.