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АТБ объявил режим работы офисов в ноябре 2022

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Банк «Союз» сообщил режимы работы в ноябрьские праздники
3 ноября 2022

АТБ сообщил, что в праздничные дни в ноябре 2022 г. банк работает по следующему режиму.

  • 3 ноября – офисы работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.
  • 4-5 ноября – нерабочие праздничные дни.
  • 6 ноября – для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
  • С 7 ноября все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Банк предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ Мобайл, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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