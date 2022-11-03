АТБ объявил режим работы офисов в ноябре 2022

АТБ сообщил, что в праздничные дни в ноябре 2022 г. банк работает по следующему режиму.

3 ноября – офисы работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.

4-5 ноября – нерабочие праздничные дни.

6 ноября – для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

С 7 ноября все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме. Банк предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ Мобайл, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).