Альфа-Банк в пятый раз стал лучшим банком для премиальных клиентов

Альфа-Банк пятый год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2022. Рейтинг составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG.

Сервис Альфа-Премиум был признан лучшим по ряду критериев. Эксперты отметили широкий выбор преимуществ для клиентов, выгодные условия технологичность решений для клиентов и заботливый сервис.

Кроме того, банк занял второе место в новой номинации рейтинга «Лучший банк для клиентов top affluent».

Ранее Альфа-Банк первым в мире разработал технологичный сервис для путешественников – бесплатные рестораны в аэропортах. С ним можно бесплатно посещать рестораны и кафе в любых российских аэропортах. Кроме того, клиентов Альфа-Премиум ждет бесплатное обслуживание первые три месяца, выгодные ставки по вкладам и возможность решить любой вопрос к банку 24/7.

В ноябре попробовать преимущества Альфа-Премиум можно бесплатно: банк предложил в подарок всем новым клиентам пять премиальных тревел-сервисов. В их числе визит в любой ресторан в российском аэропорту, визит в бизнес-залы аэропортов и вокзалов по всему миру, один трансфер или поездка на такси, консьерж-сервис с неограниченным количеством обращений и годовое страхование семьи в поездках по России и за рубежом.