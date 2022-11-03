Новости

СберПервый признан лучшим банком в стране для премиальных клиентов по версии Frank RG

СберПервый стал победителем премии Frank Premium Banking Award 2022 в номинации «Лучший банк для клиентов Top Affluent». Награда присуждена по итогам исследования Frank Research Group.  Top Affluent — сегмент клиентов банка с капиталом от 10 млн рублей.

В рамках исследования оценивались премиальные банковские программы обслуживания для клиентов с состоянием до $1 млн в крупнейших российских банках. Эксперты оценивали репутацию банка, линейку инвестиционных продуктов, небанковские привилегии, консультации по инвестиционным и небанковским продуктам, профессионализм персональных менеджеров, цифровые сервисы и другие аспекты обслуживания.

Мария Поденко, руководитель СберПервого:

«Второй год подряд команда СберПервого получает престижную награду по версии единственного в России рейтинга банков сегмента премиального обслуживания. Анализировался уровень сервиса, условия по продуктам и доступные небанковские привилегии. Эта независимая экспертная оценка подтверждает, что наши клиенты сделали правильный выбор в пользу профессионализма, непрерывной поддержки и комфорта на всех уровнях взаимодействия со СберПервым».

Читайте также:

Сбер научит вести «Бизнес без долгов»
20 октября 2022
АУСН стал доступна в мобильном приложении СберБизнес
17 октября 2022

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов Сбера, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях расходов, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют. Клиенты СберПервого также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых».

По итогам III квартала 2022 года число клиентов СберПервого превысило 118 тыс. человек. При этом показатель удовлетворенности клиентов (CSI) составил рекордные 98,9%.

Frank RG — российское аналитическое агентство, которое специализируется на исследованиях рынка финансовых услуг и аффилированных с ним сегментов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#сбер больше чем банк":
Все материалы сюжета (79)


Реклама на сайте

Как работает фуд-холл в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской
Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской
Kimchi: «Тестируем новый формат»
«Сыр в масле»: «Пришлось меняться»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании