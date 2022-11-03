Названы параметры "идеальной" квартиры

Вопреки расхожему мнению о востребованности «однушек» в большинстве регионов пользователи чаще сравнивали двухкомнатные квартиры. Это показало исследование Домклик.

– К таким регионам относятся Свердловская область (39% от общего количества обращений в регионе), Московская область (38%), Республика Башкортостан (37%), Москва (35%). Доля обращений к сервису сравнения недвижимости по РФ, за исключением выделенных ниже шести регионов, также выше для двухкомнатных квартир и составляет в среднем 38%, – говорится в сообщении.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Наше исследование показывает: хотя квадратные метры подорожали, параметры "идеальной" квартиры почти не изменились. В крупных регионах люди по-прежнему стремятся к покупке двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров».

В среднем по России, за исключением выделенных шести регионов, стоимость рассматриваемых квартир за прошедший год увеличилась на 22%. При этом средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в объявлениях изменилась меньше — на 12%.

Среди выделенных регионов сильнее всего квартиры подорожали в Санкт-Петербурге (на 26%), Краснодарском крае (16%) и Московской области (13%). Стоимость квадратного метра на вторичном рынке (по объявлениям) выросла лишь на 13,3, 12,6 и 7,5% соответственно. Тот факт, что рост стоимости рассматриваемых квартир по России превышает рост стоимости квадратного метра, скорее всего, обусловлен увеличением числа новых предложений и интереса покупателей к ним.