Банк «Союз» сообщил режимы работы в ноябрьские праздники

В связи с праздничными и выходными днями в ноябре временно меняется график работы отделений Банка «Союз».

3 ноября – время работы филиалов и дополнительных офисов сокращается на 1 час.

4 ноября – обслуживание клиентов в офисах не осуществляется.

5 ноября – отделения работают по расписанию субботы:

с 9:30 до 19:00 открыты московские офисы «Отрадное» и «Сущевский»;

с 10:00 до 19:00 работает филиал в Санкт-Петербурге.

6 ноября – выходной день.

Также банк напоминает, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Банка «Союз».