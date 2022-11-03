Банк «Союз» сообщил режимы работы в ноябрьские праздники

В связи с праздничными и выходными днями в ноябре временно меняется график работы отделений Банка «Союз».
3 ноября – время работы филиалов и дополнительных офисов сокращается на 1 час.
4 ноября – обслуживание клиентов в офисах не осуществляется.
5 ноября – отделения работают по расписанию субботы:
- с 9:30 до 19:00 открыты московские офисы «Отрадное» и «Сущевский»;
- с 10:00 до 19:00 работает филиал в Санкт-Петербурге.
6 ноября – выходной день.
Также банк напоминает, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Банка «Союз».
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