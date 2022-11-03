Новости

Банк «Союз» сообщил режимы работы в ноябрьские праздники

В связи с праздничными и выходными днями в ноябре временно меняется график работы отделений Банка «Союз».

3 ноября – время работы филиалов и дополнительных офисов сокращается на 1 час.

4 ноября – обслуживание клиентов в офисах не осуществляется.

5 ноября – отделения работают по расписанию субботы:

  • с 9:30 до 19:00 открыты московские офисы «Отрадное» и «Сущевский»;
  • с 10:00 до 19:00 работает филиал в Санкт-Петербурге.

6 ноября – выходной день.

Также банк напоминает, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Банка «Союз».

2 ноября 2022
Уведомление
График работы Банка «Союз» в ноябрьские праздники
1 ноября 2022
Уведомление
Временные сложности с пополнением счета в партнерских салонах связи
1 ноября 2022
Акции
Банк «Союз» в ноябре начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Аптеки»
27 октября 2022
Уведомление
Приостановка SWIFT-платежей в долларах США с 1 ноября 2022 года
26 октября 2022
Уведомление
Офис «Отрадное» меняет режим работы
24 октября 2022
Новость
Группа компаний «Ингосстрах» в лице ООО «СОЮЗ Лизинг» и Банка Союз (АО) совершила сделку по эмиссии и продаже цифровых финансовых активов на платформе «Лайтхаус»
11 октября 2022
Уведомление
Кредитные каникулы для военнослужащих
4 октября 2022
Акции
Банк «Союз» в октябре начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Такси и каршеринг»
30 сентября 2022
Уведомление
Изменение комиссии за обслуживание валютных счетов и входящие SWIFT-переводы

Читайте также:

РЕАЛИСТ БАНК сообщил режим работы в ноябрьские праздники
3 ноября 2022
АТБ объявил режим работы офисов в ноябре 2022
3 ноября 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как работает фуд-холл в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской
Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской
Kimchi: «Тестируем новый формат»
«Сыр в масле»: «Пришлось меняться»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании