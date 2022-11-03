Как работает Сбербанк с 3 по 6 ноября 2022

Сбербанк установил особый график работы в праздничные дни ноября.

03 ноября (четверг) — у части офисов Байкальского банка сокращен режим работы на 1 час, актуальный режим работы размещён на сайте Sberbank.ru.

04 ноября (пятница) — нерабочий праздничный день для всех офисов банка.

05 ноября (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

06 ноября (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

С 04 ноября по 06 ноября обслуживание юридических лиц в офисах банка не проводится.

07 ноября (понедельник) — стандартный рабочий день. Все офисы, в том числе и по обслуживанию юридических лиц будут работать по обычному графику.

С 4 по 6 ноября обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операции по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении СберБанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Вклады и кредиты

Для вкладов, которые заканчиваются 4-6 ноября, пролонгация будет перенесена на 7 ноября. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Платежи по кредитам физических лиц будут списываться автоматически по графику в дату платежа, для этого нужно обеспечить необходимую сумму на привязанной карте погашения. Если необходимой суммы на карте нет, а платёжная дата приходится на выходной или праздничный день, пополнить карту или счет можно до первого рабочего дня включительно. Платежи спишутся автоматически, это поможет не допустить просроченной задолженности и сохранить хорошую кредитную историю.

Платежи по кредитам корпоративных клиентов будут списываться в штатном режиме. Платежи, выпадающие на 4-6 ноября, будут списаны в первый рабочий день. Внести платёж можно до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.