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Путин постановил выплатить мобилизованным и контрактникам по 195 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому мобилизованные, контрактники и иностранные граждане, которые участвуют в спецоперации на Украине от РФ, единовременно получат по 195 тысяч рублей, следует из документации, опубликованной на портале правовой информации.

«Установить гражданам Российской Федерации <...>, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. руб.», – говорится в указе.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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