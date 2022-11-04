Путин постановил выплатить мобилизованным и контрактникам по 195 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому мобилизованные, контрактники и иностранные граждане, которые участвуют в спецоперации на Украине от РФ, единовременно получат по 195 тысяч рублей, следует из документации, опубликованной на портале правовой информации.

«Установить гражданам Российской Федерации <...>, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. руб.», – говорится в указе.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.