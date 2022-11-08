Какие автомобили подорожали в октябре больше всего?

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и НАПИ проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в октябре 2022 года. Большинство популярных моделей продавались по летним ценам. Однако во втором месяце осени в нашем авторитейле все же постепенно вновь начали работать рыночные законы. Ценники тех моделей, которые росли в продажах, дистрибьюторы стали оперативно регулировать в сторону увеличения. При этом были замечены и обратные процессы. В целом шесть моделей подорожало, а две стали чуть доступнее.

Список наиболее подорожавших моделей возглавил Kia Sportage нового поколения. В октябре за него стали просить в среднем 3,38 миллиона рублей. Это почти на 170 тысяч рублей больше, чем в сентябре. Похоже, что импортер оказался хорошо информирован о том, что та же модель, завезенная по каналам параллельного импорта, нередко быстро продавалась с ценниками в 3,5 миллиона рублей и выше. Цена машин из официальных поставок постепенно может еще вырасти.

На втором и третьем местах расположились два родственных друг другу вседорожника с претензией на престиж — Exeed VX (5,3 миллиона рублей; +3,9% за последний месяц) и LX (3,2 миллиона; +2,6% за октябрь). Обе модели прибавили в III квартале в продажах относительно II-го в среднем более чем в два раза. Дистрибьютор в поисках источников повышения прибыли стал пробовать завозить к нам более дорогие версии этих моделей. Тем более что на родине они стоят на 40-50% дешевле, и в моменте можно получать хорошую маржинальность от сделок.

Два других «китайца» — FAW Bestune T77 (2,2 миллиона; +1,7%) и Geely Tugella (4,2 миллиона; +0,2%) тоже вполне себе пришлись в России покупателям по душе. Если первый еще весной продавался тиражом по 30-40 машин в месяц, то в сентябре уже втрое лучше. У второго автомобиля рост продаж скромнее, но в абсолютных цифрах объемы сделок заметней: в среднем в месяц владельцев находят по 400-450 автомобилей. И наконец, оказавшая в корейско-китайской компании единственной русской — Lada Niva Legend — прибавила 2%, «ветерану» АвтоВАЗа по-прежнему обеспечен спрос.

При этом в октябре нашлись модели, которые не поддержали тенденцию по удорожанию. Это отечественный UAZ Patiot (1,79 миллиона рублей; −4,3%) и новинка рынка Haval Dargo (3,3 миллиона; −5,7%). Впрочем, и здесь бизнес-процессы зависят от спроса. Ульяновский вседорожник постепенно появляется на складах в свободном доступе, но покупать его в «раздетых» аскетичных комплектациях почти по два миллиона рублей пока желающих не так много. В свою очередь, Haval Dargo c момента летнего дебюта в России тоже пока не растет в продажах: в сентябре они упали относительно августа на 26%.

Еще 12 популярных автомобилей изменениями ценников отмечены не были. Среди них — два Haval, F7 и Jolion (они пережили снижение прайсов совсем недавно, в сентябре текущего года), а также Geely Coolray, ценовая политика по которому в зависимости от спроса корректируется поддержками дистрибьютора, а не прямым изменением РРЦ. То же самое касается кроссовера Changan СS35Plus. Все остальные машины, попавшие в топ-20, еще остаются в числе популярных, но в официальных рапортах дилеров это исчезающий вид: три Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe), два Kia (Rio и Seltos), Mazda СX-5 и Mitsubishi Outlander.

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за октябрь 2022 года

№ Марка и модель Средняя цена в январе 2022 Средняя цена в сентябре 2022 Средняя цена в октябре 2022 Динамика октябрь 2022 /январь 2022 Динамика октябрь 2022 /сентябрь 2022 1 Kia Sportage 2 367 627 3 213 948 3 382 400 42,9% 5,2% 2 Exeed VX 3 219 900 5 064 900 5 259 900 63,4% 3,9% 3 Exeed LX** --- 3 149 900 3 233 233 --- 2,6% 4 Lada Niva Legend 826 600 960 200 979 650 18,5% 2,0% 5 FAW Bestune T77 1 931 333 2 181 333 2 219 000 14,9% 1,7% 6 Geely Tugella 2 819 990 4 149 990 4 159 990 47,5% 0,2% 7 Lada Largus 977 082 1 423 536 1 423 536 45,7% 0,0% 8 Haval Jolion 1 674 714 2 199 000 2 199 000 31,3% 0,0% 9 Haval F7 2 037 571 2 841 857 2 841 857 39,5% 0,0% 10 Geely Coolray 1 621 990 2 577 990 2 577 990 58,9% 0,0% 11 Changan CS35 Plus 1 532 400 2 074 900 2 074 900 35,4% 0,0% 12 Hyundai Creta 1 588 706 2 148 706 2 148 706 35,2% 0,0% 13 Hyundai Tucson 2 529 000 3 269 000 3 269 000 29,3% 0,0% 14 Hyundai Santa Fe 3 285 111 4 577 333 4 577 333 39,3% 0,0% 15 Kia Rio 1 172 400 1 592 400 1 592 400 35,8% 0,0% 16 Kia Seltos 1 788 233 2 335 376 2 335 376 30,6% 0,0% 17 Mazda CX-5 2 553 100 3 519 400 3 519 400 37,8% 0,0% 18 Mitsubishi Outlander 2 465 000 3 510 818 3 510 818 42,4% 0,0% 19 UAZ Patriot 1 431 286 1 871 429 1 791 111 25,1% -4,3% 20 Haval Dargo*** --- 3 486 500 3 286 500 --- -5,7%

Каких-либо серьезных ценовых подвижек на рынке в ноябре мы скорее всего не увидим. Все изменения, как и в прежние месяцы лета и осени, останутся точечными. Авторитейлеры будут пользоваться ситуацией и стараться заработать по максимуму. С той оговоркой, что рост конкуренции, связанный с небывалым увеличением количества китайских салонов за последние месяцы, неизбежно отразится на конечных ценах сделок. Машины можно будет покупать чуть дешевле сегодняшних прайсов, выторговывая себе тот или иной дисконт. Однако на уступки будут вынуждены идти в основном дилеры, а не дистрибьюторы. В официальных прайс-листах эти изменения не отразятся.

*Источник данных: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации)

** старт продаж в марте 2022 года

*** старт продаж в июне 2022 года

«Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.