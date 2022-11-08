Названы типы квартир, которые продаются сейчас со значительным дисконтом

По итогам сентября 2022 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы снизилась до отметки в 346,2 тыс. руб. В августе этот показатель был выше на 5 тыс. рублей (-1,43%). Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали динамику цен на вторичное жильё в столице и назвали типы квартир, которые продаются с дисконтом.

«Сегодня рыночная стоимость квартир, при которой она имеет шансы на успешную продажу, находится на уровне декабря 2021 – января 2022 года. Мы видели, что в феврале — марте текущего года был значительный, но ничем не обоснованный скачок цен. Таким образом, сейчас мы видим определённый отскок цены вниз, который можно назвать вполне разумным. Мы ещё совсем недавно ждали худшее развитие событий. При этом, конечно, спрос упал – это однозначно», – отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Эксперт отметил, что сейчас есть несколько основных категорий недвижимости, которые тянут цены вниз.

«Первая категория вторичных объектов, которые сейчас продаются со значительным дисконтом – это объекты продаваемые по доверенности. При этом, как правило, никто в объявлениях не пишет о том, что объект продаётся по доверенности, поэтому создаётся общая иллюзия снижения цен в целом на рынке. Вторая категория квартир, которые сейчас проседают по ценам, это квартиры без ремонта. Спрос на такие объекты невысокий, так как сейчас большая часть сделок в столице является альтернативными и с минимальным добавлением ипотеки. Таким клиентам нужно сразу въезжать в новое жильё. Именно в связи с этим ценник на квартиры без ремонта сейчас достаточно интересный и есть категория клиентов, которая ищет такие варианты для последующей сдачи подобных объектов в аренду. Третьей категорией квартир, которые сейчас имеют снижающийся тренд по ценам, это квартиры, которые недавно были получены в наследство. Это связано с тем, что покупка такого объекта такой же рискованный вариант, как и покупка по доверенности», – сказал руководитель инвестиционной компании.

Валерий Летенков отмечает, что цены на квартиры, входящие в эти категории, с марта — апреля 2022 года снизились на 15%. Если же сравнивать с ценами декабря прошлого года, то отскок есть порядка 5%. При этом наиболее ликвидные предложения с ремонтом, в хороших домах и локациях, находятся на отметках января — декабря.