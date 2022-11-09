Власти заявили о нехватке водителей муниципального транспорта в Иркутске из-за мобилизации

Заместитель мэра Иркутска Татьяна Макарычева во время прямого эфира 9 ноября заявила о сокращении водителей муниципального транспорта из-за мобилизации – часть сотрудников отправились в зону СВО.

«Могу сказать, что водителей крайне мало. Их не хватает. <…> Тем более что у нас сейчас мобилизация коснулась и наших предприятий, действительно много мобилизованных, которые ушли помогать в спецоперации», – заявила Макарычева.

При этом поиск сотрудников ведется. Кроме того, будущим водителям, которые хотят работать на муниципальном транспорте, оплачивают обучение.