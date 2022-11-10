Месяц повышенных бонусов от СберСпасибо ожидает клиентов СберПремьера и СберПервого

Благодаря акции Зелёный день, которая приурочена ко дню рождения Сбера, премиальные клиенты СберПремьера и СберПервого целый месяц будут получать повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки в любимых магазинах.

Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв, с 10 ноября по 12 декабря 2022 года клиенты СберПремьера будут получать 3% бонусов СберСпасибо за офлайн-покупки в ЦУМе и аутлетах в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге, а также 5% — за интернет-заказы и офлайн-покупки в «Азбуке Вкуса», «ВкусВилл» и SimpleWine, оплаченные основной картой премиального пакета услуг СберПремьер.

Новые клиенты, подключившие пакет услуг СберПремьер с 10 по 12 ноября 2022 года, получат 2000 приветственных бонусов в подарок.

Повышенные бонусы в любимых магазинах ждут и клиентов СберПервого: с 10 ноября по 12 декабря 2022 года они будут получать 5% бонусов от СберСпасибо за покупки в ЦУМе, ДЛТ и аутлетах, а также 10% бонусов за онлайн- и офлайн-покупки в сетях «Азбука Вкуса» и SimpleWine, оплаченные основной картой премиального пакета услуг СберПервый.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.

СберПремьер – это премиальное банковское обслуживание, привилегиями которого можно пользоваться бесплатно, если вы тратите по картам от 150 тыс. руб. в месяц или имеете на балансе и в инвестициях от 2 млн руб. (действует также смешанный критерий: траты от 100 тыс. руб. и баланс от 1,5 млн руб.). В пакет услуг СберПремьер входит премиальное обслуживание в офисах и приоритетная поддержка 24/7, лучшие условия по СберКарте с возможностью снимать наличные без комиссии в любых банкоматах мира и повышенными бонусами от СберСпасибо в популярных категориях при любом уровне трат по карте (их можно обменять на рубли), улучшенная подписка СберПрайм с 12 сервисами и другие привилегии.

СберПервый — премиальный формат обслуживания для клиентов с более высоким достатком, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала. Привилегии СберПервого можно получить бесплатно, если вы держите на картах, вкладах, счетах, инвестиционных и страховых продуктах СберБанка от 10 млн руб. или сумма покупок по картам, выпущенным в рамках пакета услуг СберПервый, больше 600 тыс. руб. в месяц. В пакет услуг СберПервый входят премиальные карты с повышенными бонусами, компенсация расходов за посещение бизнес-залов, безлимитные переводы, вклады с особенными условиями и другие привилегии. Пользоваться услугами СберПервого можно как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.