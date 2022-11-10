Комплектующие для самолетов МС-21 стали производить в Иркутской области

Производители Иркутской области для импортозамещения в 2022 году организовали выпуск комплектующих для самолетов МС-21, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития и промышленности региона Марину Петрову.

«Благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) действующие предприятия расширили выпуск местной продукции: "Ирпласт" расширил линейку модульных полиэтиленовых резервуаров, "Промтех-Иркутск" организовал выпуск комплектующих для самолета МС-21, в Ангарске расширили производство светодиодных светильников. И это лишь часть наиболее крупных проектов», – сказала собеседница агентства.

Например, «Промтех-Иркутск» получил от федерального Фонда развития промышленности льготный заем на 54,8 млн рублей, еще 23,5 млн – от областного ФРП, что позволило наладить производство комплектов бортовой кабельной и трубопроводной сети в объемах, соответствующих графику производства Иркутского авиационного завода, полностью удовлетворяя его спрос на эту продукцию.

Всего в Иркутской области в настоящее время производится 24 вида продукции импортозамещения, в том числе лекарственные препараты, картон, лак и краска, удобрения. В общей сложности необходимо обеспечить импортозамещение 45 видов продукции.