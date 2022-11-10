Сейчас время покупать вторичку, а не продавать ее – инвестор

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков рассказал о состоянии вторичного рынка и о том, как изменились цены в этом сегменте.

– Сегодня цены на вторичном рынке Москвы соответствуют ценам конца прошлого года – начала нынешнего года. Если же сравнивать цены со значениями, которые были на момент марта – апреля 2022 года, то они снизились минимум на 5%. Это вполне адекватное снижение, так как повышение цен тогда было обусловлено паникой и психозом, – говорит он.

Собственники вторичного жилья ведут себя по-разному. Одни не дают дисконт вообще. Другие готовы идти на дисконт, достигающий значений в 1-1,5 млн рублей. Всё это связано с ситуацией продавца. Если человек найдёт продавца, который находится в сложной ситуации, то скидка может быть очень значительной, а если продавец не испытывает острой необходимости в продаже, то дисконта, скорее всего, не будет вообще.

Сейчас стоит покупать недвижимость, а не продавать её. Если же продавать, то строить планы по срокам продажи и условиям продажи сегодня крайне сложно. Сегодня любую квартиру можно продать быстро, другое дело, что нужно понимать, сколько на этом потеряет продавец и готов ли он столько потерять.

В прошлом году средний срок продажи объекта по нашим планам составлял полгода. Сейчас время продажи значительно выросло.

Основным фактором при продаже является цена. Дополнительные бонусы можно озвучивать в моменте просмотра и торга. Если же объект не эксклюзивный, то цена для привлечения клиента оперативно должна быть в первой тройке по локации.

Сейчас много квартир продаются с полной меблировкой и техникой. Это предложения тех, кто уехал из страны. Если состояние мебели и техники хорошее, то это является дополнительным элементом привлечения. Но при этом бонусе есть и момент риска – это продажа по доверенности.