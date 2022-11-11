Примсоцбанк приглашает на онлайн-вебинар по ВЭД

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26 октября 2022
Примсоцбанк приглашаем на онлайн-вебинар участников ВЭД. Тема: «Изменения валютного законодательства в 2022 году»
На вебинаре будут рассмотрены вопросы:
Дата: 23.11.2022 Время начала: 10:00 (МСК)
Длительность: 1 час Участие в онлайн-вебинаре бесплатное
Для регистрации на мероприятие пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/37612941/781182609?utm_source=invite
На вебинаре будут рассмотрены вопросы:
- Ограничения валютных операций по антикризисным Указам Президента РФ
- Новые нормы по валютному контролю и учету валютных операций
Дата: 23.11.2022 Время начала: 10:00 (МСК)
Длительность: 1 час Участие в онлайн-вебинаре бесплатное
Для регистрации на мероприятие пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/37612941/781182609?utm_source=invite