Спрос на апартаменты упал на 31%. Эксперт рассказал, кто сегодня покупает такой тип жилья

Эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка» проанализировали динамику спроса на апартаменты в Москве и рассказали о том, кто сейчас приобретает подобные объекты.

По итогам девяти месяцев 2022 года – с января по сентябрь – спрос на покупку апартаментов в Москве снизился на 31,38% относительно результата за аналогичный период прошлого года. Так, в сентябре 2022 года число запросов по этому типу объектов снизилось на 25,8% относительно августа нынешнего года. Это стало самым значительным снижением, начиная с февраля этого года, когда количество обращений снизилось на 27,54% относительно января.

Кроме того, снижение спроса на апартаменты в сентябре стало первым с мая. Так, всё лето интерес к приобретению апартаментов в столице показывал положительную динамику.

В ноябре 2022 года на первичном рынке столицы застройщикам продаётся 7,2 тыс. апартаментов в своих проектах. При этом самый широкий выбор объектов отмечен в сегменте апартаментов-студий, где сейчас выставлено на продажу 2,49 тыс. объектов. Самый скромный выбор зафиксирован в сегменте многокомнатных юнитов. В этой категории продаётся всего 160 объектов.

– Снижение спроса на апартаменты укладывается в общий тренд рынка. Но думаю, что апартаменты в большей части покупают в качестве инвестиции и за наличные деньги, а сейчас многие инвесторы ждут стабилизации рынка и стараются не вкладывать деньги. При этом сегодня всё-таки есть те, кто приобретают объекты этого формата. Причём цель приобретения может быть разной – от собственного проживания до расчёта на сдачу в аренду. На мой взгляд, инвестиции в эти объекты имеют финансовый смысл практически во всех обдуманных сделках, – отметил руководитель отдела продаж ИФК «Сделка» Иван Сухов.