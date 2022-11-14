Россияне стали чаще выбирать «вторичку»

Аналитический центр Домклик изучил структуру ипотечных кредитов, которые выданы в октябре 2022 года. Данные показали, что спрос смещается в сторону вторичного рынка. Эксперты объясняют это тем, что продавцы сейчас больше готовы идти на уступки, а число покупателей снизилось.

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач: первичное жильё, вторичное жильё, индивидуальное строительство и остальное (последняя категория включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку). Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач.

Так, в России в целом доля сделок на первичном рынке за месяц сократилась на 3 процентных пункта, а на вторичном рынке — увеличилась на 3,4 процентных пункта. Эта тенденция наблюдалась с июня, однако прежде месячное снижение не превышало 1 процентного пункта.

Мария Ромчанова, руководитель Аналитического центра сервиса Домклик:

«Рынок жилой недвижимости в стране подвержен колебаниям, которые обусловлены широким спектром факторов: платёжеспособностью населения, состоянием строительной отрасли, психологией продавцов и покупателей, развитием ипотечного кредитования и так далее. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и делимся информацией, чтобы помочь клиентам принять взвешенное решение».

В регионах, где выдаётся больше всего ипотек, ситуация похожая. Максимальное снижение отмечено в Москве (на 11,6 процентных пункта), Московской области и Краснодарском крае (по 6,8 процентных пункта).

Поскольку на вторичном рынке появилось немало выгодных предложений, продавцов сейчас больше, чем покупателей. Отсюда и снижение цены. Второй фактор — снижение покупательной способности населения, что уменьшает инвестиционную привлекательность новостроек.