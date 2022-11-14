Цены на запчасти выросли на 50% по ряду марок

11 сентября Банком России были внесены изменения в Единую методику, что позволило рассчитывать стоимость запчастей в справочниках средней стоимости только по ценам на запчасти, которые имеются в наличии на российском рынке, в том числе сертифицированные аналоги, если производитель «оригиналов» ушел из России. Такая мера должна защитить рынок от роста цен на запасные части и сдерживать подорожание полисов ОСАГО в условиях кризиса на рынке запчастей, поскольку средняя стоимость деталей на марки некоторых производителей превысила 50% с начала 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе «ОСАГО: общественная экспертиза».

Существенный рост цен был зафиксирован в справочнике Российского Союза Автостраховщиков (РСА) от 19 июня, в справочниках же за 19 сентября и 19 октября цена менялась незначительно.

В большей степени подорожание коснулось марок производителей, заявивших об уходе с российского рынка. Так, средние цены на запасные части заметно увеличились для автомобилей Honda (на 59%) и Volvo (51%). Также было зафиксировано повышение стоимости на запчасти Mazda (на 49%), Land Rover (на 46%), Infiniti (на 42%), BMW и Mercedes.Benz (на 41%), а также Suzuki и Audi (на 38%).

Однако крайне разрушительного воздействия на сегмент обязательной «автогражданки» такой рост цен не оказал, поскольку количество владельцев таких автомобилей составляет только 12-13% от общего числа автомобилистов, заключивших договор ОСАГО.

Для марок более популярных зарубежных производителей в среднем стоимость запчастей увеличились на 30%. В их число вошли: Nissan, Mitsubishi, Lexus, средняя цена для них выросла на 33%, а также Toyota – на 31%, Skoda – на 30%, Hyundai и Kia – на 29%, для Volkswagen увеличилась на 28%, а для Chevrolet – на 27%.

В меньшей степени рост средней стоимости запчастей затронул марки автомобилей отечественных производителей, он составил только 12%.

19 октября вышел обновленный справочник, который учитывает поправки от 11 сентября. Однако не все автомобилисты знают, в чем суть нововведения, и как оно поможет улучшить ситуацию с ценами на запчасти. В связи с этим, исполнительный директор РСА, Е.В. Уфимцев рассказал подробнее об изменениях в Единой методике:

«Несмотря на то, что некоторые зарубежные производители покинули российский рынок, заводы остались и продолжили работу. Они по-прежнему выпускают комплектующие, которые уходят в продажу. Такие запчасти по закону не являются оригинальными, поскольку автодилер покинул страну, а, соответственно, справочники не могли учитывать их цены при ремонте автомобиля. Нововведение в Единой методике позволило, во-первых, ремонтировать автомобиль запчастями от “производителя” по более низким ценам, во-вторых, предотвратило резкое подорожание полисов ОСАГО из-за кризиса».

Когда меры по установлению средней стоимости запчастей были приняты, перед страховщиками встала задача стабилизировать натуральную форму возмещения. Проблема заключается в том, что по закону ремонт автомобиля должен выполняться не более, чем за 30 дней. Однако средний срок только доставки деталей сейчас составляет 3 недели, практически месяц. Страховые компании физически не могут уложиться в такие сжатые сроки, и их за это штрафуют.

Е.В. Уфимцев рассказал, как можно решить эту проблему и какие еще нововведения стоит ожидать:

«Говоря о ситуации с натуральной формой возмещения, следует отметить, что она стабилизируется при двух условиях: первое – появление логистических цепочек и насыщение рынка запчастями, а второе – увеличение срока ремонта по ОСАГО. Также значительное влияние окажет готовящийся проект, позволяющий ремонтировать некоторые машины бывшими в употреблении запчастями. Безусловно, будут указаны определенные ограничения. Например, по возрасту. Такая мера связана по большей части с тем, что на машины возрастом более 10 лет сложно найти новую запасную часть».

Таким образом, учитывая то, что ситуация на рынке запчастей непростая и требует постоянного мониторинга, а также своевременного принятия мер, страховщики все же стараются балансировать между интересами клиентов и своими возможностями, что лишний раз доказывает высокую клиентоориентированность сегмента ОСАГО.