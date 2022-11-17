Цены в Иркутской области за 10 месяцев выросли на 13%

Инфляция за октябрь составила 0,5%, сообщает Иркутскстат.

По отдельным группам товаров и услуг индекс потребительских цен в октябре составил: на товары – 100,6%; на платные услуги – 100,2%.

продукты питания (без алкогольных напитков) – 101,0%,

алкогольные напитки – 100,1%,

непродовольственные товары – 100,4%.

На общую динамику цен продовольственных товаров повлияло подорожание плодоовощной продукции.

Так, помидоры выросли в цене в 1,4 раза, огурцы в 1,2 раза, бананы на 24%, апельсины - на 9%. Вместе с тем, подешевели: картофель (на 10%), морковь и лук (9%), яблоки (8%), лимоны (7%), груши (3%). Средние цены лука и моркови составили 34 и 55 рублей за килограмм.

В октябре продолжился рост цен на яйца (10%), средняя цена на них составила 81,72 руб. за десяток. Кроме того, подорожало молоко пастеризованное (на 3%) и стерилизованное (на 1%), сгущенное молоко (на 2%). На 2-3% стали дороже мясные и овошные консервы для детского питания, соль, шоколад, черный чай. Разные виды рыбной продукции выросли в цене в пределах 1-3%.

Из основных продуктов подешевело масло подсолнечное (2%), сахар-песок (1,5%). Снизились цены на крупы и бобовые, шоколадные конфеты и рыбные консервы (на 1-3%).

В октябре на 2-4% подросли цены на сезонную и повседневную одежду как взрослую, так и детскую, особенно подорожали детские утепленные комбинезоны для малышей и детей постарше (на 6-8%). 4-5 % прибавила в цене кожаная зимняя обувь.

Стали дороже сухие корма для животных (на 4%).

Продолжают расти цены на парфюмерно-косметические товары (на 2%). Лидерами здесь стали пена для бритья и краска для волос (на 4-5%.)

Электробытовые товары и персональные компьютеры в целом снизились в цене на 1%, из них электроутюги, швейные машины и пылесосы на 3%, смартфоны на 2%. Вместе с тем наблюдалось повышение цен на флеш-накопители (на 5%) и телевизоры (на 1%).

В ассортименте строительных материалов подешевели плиты древесностружечные (на 5%), стекло оконное (на 3%) и еврошифер (на 1,5%).

В октябре зафиксирован рост цен на дизельное топливо (2%), бензин АИ-98-100 (на 0,6%) и дрова (на 1%).

Медикаменты и медицинские товары в целом подорожали на 1%. Больше всего подорожали таблетки цитрамон, ренгалин, ибупрофен, йод, мирамистин, поливитамины, аскорбиновая кислота (на 3-5%).

Увеличилась плата за городскую и междугороднюю телефонную связь на 9–10%, за пользование потребительским кредитом – на 8%.

Стоимость авиаперелетов эконом-классом повысилась на 5%, билет на поезд в купейном вагоне стал дороже на 3%, в плацкартном – снизился на 3%.

На все направления зарубежного туризма наблюдается снижение цен – в среднем на 9,5%, на туры по России – 3%. Подешевело проживание в гостиницах на 1-6%.

Из бытовых услуг снизилась стоимость услуги регулировки развала-схождения колес на 2%, а шиномонтаж легкового автомобиля напротив вырос в цене на 4%.

Из медицинских услуг подорожали гастроскопия (ФСГД, ЭГДС) (на 1,4%) и стоматологические услуги (на 2-3%).

Прививки животным стали дороже на 2,5%, плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля - на 2%.