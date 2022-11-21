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Спрос среди москвичей на недвижимость в Дубае вырос на 5%

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из российской столицы. В октябре количество запросов выросло на 5%.

Спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из Москвы продолжает расти. По итогам октября 2022 года количество запросов на приобретение жилья в Эмирате выросло на 5,24% относительно сентября текущего года. На данный момент интерес жителей российской столицы к покупке недвижимого имущества в Дубае повышается в течение двух месяцев подряд.

Также в октябре 2022 года количество запросов на покупку недвижимости в Дубае оказалось почти в 5 раз выше (+398,51%), чем в октябре 2021 года и на 1519,43% выше, чем в октябре 2020 года.

В целом, за десять месяцев нынешнего года, спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из Москвы оказался более чем в три раза выше (+213,86%), чем в рамках аналогичного периода прошлого года.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, в октябре – ноябре 2022 года ключевыми факторами, которые влияют на выбор недвижимости в Дубае у москвичей, являются стоимость объекта и место его расположения. Так, осенью жители российской столицы чаще всего интересовались объектами в районах Dubai Marina, Dubai Hills и на искусственном острове Palm Jumeirah.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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