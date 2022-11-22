Екатерина Брюханова из Иркутской области вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Объявлены победители полуфинала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом рассказали SIA.RU в пресс-службе правительств Иркутской области.

На протяжении трех дней 115 менеджеров индустрии гостеприимства из разных регионов на очном событии в Саранске боролись за право выйти в финал конкурса. 39 профессионалов отрасли туризма из 22 регионов названы лучшими специалистами.

Иркутскую область на гранд-финале конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представит Екатерина Брюханова.

Екатерина интересуется гостиничным бизнесом и организацией общественного питания. В 2022 году вместе с партнером выиграла конкурс на право оказания услуг питания в отеле «Воздушная гавань» международного аэропорта Иркутск и открыла тематический ресторан «Курица или рыба».

– Индустрия гостеприимства – это отрасль, которая делает людей счастливыми. Участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей» для меня, прежде всего, возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов. Само участие в полуфинале уже является позитивным опытом и даёт новые интересные знакомства и эмоции, – рассказала финалист конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Брюханова.

В рамках конкурсных испытаний участники получили оценку деловых и управленческих компетенций, решили семь отраслевых кейсов по направлениям деятельности: гостиничный бизнес, организация общественного питания, туроператорская, турагентская деятельность, государственное управление и деятельность государственных учреждений, event-индустрия и бизнес-сектор индустрии гостеприимства и предложили решения для реального бизнеса. Идеи участников будут предложены к реализации. Это позволит увеличить туристический поток в регионе и сделать его еще более привлекательным для туристов.

На церемонии закрытия были объявлены даты и место проведения гранд-финала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства», который объединит финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме». Событие состоится в марте 2023 года в городе Пермь.