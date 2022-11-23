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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с женами мобилизованных

Глава региона пообещал открыть центр социального сопровождения семей участников специальной военной операции.

Вчера Игорь Кобзев встретился с женами участников СВО. На встрече обсуждали меры социальной поддержки.

«Услышал, что нужна отдельная встреча с представителями Сбербанка, Пенсионного фонда, ДОСААФ и военной прокуратуры. Взял на себя ее организацию, соберемся на следующей неделе», – рассказал губернатор в Телеграм-канале.

Такие встречи будут проходить на постоянной основе, и не только в областном центре. Дополнительно до конца года откроют центры социального сопровождения семей участников специальной военной операции.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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