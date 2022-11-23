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Бизнесмены из Иркутска отправили на Донбасс 70 кг мясных деликатесов

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Предприниматели из Иркутска отправили посылку на Донбасс – 70 кг мясных деликатесов, производством которых занимаются сами, сообщает региональное отделение ОНФ.

«К нам в штаб пришла семья предпринимателей из Иркутска, которая занимается производством мясных деликатесов и попросили передать для солдат три коробки с копчеными колбасками и мясными чипсами. Неожиданно, но очень приятно, ведь это возможность порадовать бойцов на передовой – их ежедневный рацион точно не содержит такого гастрономического разнообразия», – рассказали в ОНФ.

Бизнесмены готовы были и раньше отправить посылку военнослужащим, но чтобы продукты сохранились, необходимы были устойчивые минусовые температуры. Для дополнительной сохранности продукт прошел несколько циклов сушки и копчения.

Деликатес уже отправился в зону проведения СВО и будет передан батальону территориальной обороны ДНР.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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