Примсоцбанк обнуляет Дальневосточную ипотеку

Дальневосточную ипотеку в Примсоцбанке теперь можно оформить по самой минимальной ставке – от 0,01 % годовых, сообщает пресс-служба банка.

Программа Дальневосточная ипотека – на сегодня одна из самых популярных ипотечных программ, позволяющая приобрести недвижимость в районах ДФО по сниженной процентной ставке. Действует программа до 31 декабря 2024 года. Напомним, оформить «Дальневосточную ипотеку» могут молодые семьи, в которых оба супруга не достигли возраста 36 лет, либо одинокие граждане, не достигшие возраста 36 лет и имеющие ребенка. Воспользоваться программой вправе и граждане, имеющие «дальневосточный гектар», а также переехавшие в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Этим летом «дальневосточка» стала доступна для новой категории заёмщиков - сотрудников государственных или муниципальных медицинских организаций (вне зависимости от должности). В сфере образования на «Дальневосточную ипотеку» могут претендовать педагогические работники.



- Обращаю внимание, что для участия в программе для работников медицинских и образовательных учреждений не имеет значения возраст и семейное положение заемщиков. Главное условие - стаж работы не менее пяти лет в вышеуказанных организациях , – отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



В городе льготный кредит можно получить на покупку квартиры как в готовом, так и строящемся доме у юридического лица или построить дом без аккредитации строительной компании/ подрядчика. Приобрести недвижимость (квартиру или дом) у физического лица можно в сельской местности, поселке городского типа либо 34 моногородах ДФО (Арсеньев, Спасск –Дальний , Дальнегорск, Кавалерово и другие).



Максимальная ставка по Дальневосточной ипотеке в Примсоцбанке составляет 1,9% годовых. Сумма кредита: от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования: от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос – от 15%. Первоначальный взнос может состоять как из личных средств клиента, так и из материнского капитала с добавлением своих средств, так и только из средств материнского капитала.

Оформить «дальневосточку» можно всего по двум документам – паспорту и СНИЛС. Созаёмщиком или поручителем по кредиту может выступать любой гражданин РФ, более 90% заявок рассматриваются автоматически.