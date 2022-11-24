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Штат агентства по туризму Иркутской области планируют увеличить вдвое

Развитием туризма в регионе займутся еще 10 человек. Об этом на пленарной сессии «Туризм как драйвер развития территории», которая прошла сегодня в Сибэкспоцентре рассказал первый заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников.

Зампред выступил на международной туристской выставке «Байкалтур», которая стартовала 24 ноября в Сибэкспоцентре. Во время пленарной сессии он поделился планами о расширении штата Агентства по туризму.

«Сейчас мы проводим работу по увеличению штата [регионального Агентства по туризму – прим. ред.] в два раза. Соответственно, чтобы найти новую численность, где-то ее надо убавить. Тоже сложный момент <…> я проведу мероприятия по остальным органам власти. Думаю, к марту мы штатную численность увеличим на десять человек», – сказал Ситников.

Ранее «МТС» с помощью Big Data проанализировала поездки россиян в 2022 году. Байкал стал одним из лидеров среди «точек притяжения». Самая популярная локация – поселок Листвянка, остров Ольхон, а также в этом году возрос интерес туристов к югу Байкала – в Слюдянский район.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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