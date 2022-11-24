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Реализация проекта «Шелехов Парк» вышла на финишную прямую

С весны этого года в городском парке Шелехова шли работы по благоустройству. Подготовку архитектурной концепции профинансировал и организовал РУСАЛ, проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Сегодня реконструкция на финишной прямой. Торжественное открытие парка состоится в следующем году.

– На протяжении 60 лет городской парк не обновлялся и давно требовал реконструкции. На реализацию проекта потрачено 150 миллионов рублей, из которых 50 выделила компания РУСАЛ, на них установлены малые архитектурные формы: качели, детские площадки, скамейки и скульптуры. Остальные суммы – 70 миллионов рублей за счёт грантовых средств поступили из федерального бюджета, около 28 миллионов – областная субсидия, ещё 7 миллионов – из городского бюджета.

Большая благодарность от города основателю компании Олегу Дерипаске, который заложил традицию развивать города, где работают предприятия компании, – отметил глава города Шелехова Алексей Тенигин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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