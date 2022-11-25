Братский «Падун-хлеб» вошёл в нацпроект «Производительность труда»

«Падун-хлеб», один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции на севере области, официально стал участником национального проекта «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций (оператора реализации нацпроекта в Приангарье) на выездном совещании в Братске уведомили предприятие об одобрении заявки. Теперь им вместе с командой-участником необходимо провести глобальный анализ производственных процессов и выбрать тот из них, который станет основным участком для внедрения механик бережливого производства.

Фото из архива компании

– Мы не можем сразу охватить все участки, для этого нужна команда экспертов в пару десятков раз больше. Поэтому мы всегда выбираем конкретный производственный участок, с которым работаем. Это своего рода пилотный поток, на котором сотрудники предприятия учатся применять механики бережливого производства и другие инструменты нацпроекта – чтобы потом распространить их на все производственные процессы предприятия. Предварительный анализ показал, что здесь слабые места в производственном процессе – обслуживание оборудования, внутрицеховая логистика, организация хранения сырья и поставка его на производственные линии, – объясняет руководитель Регионального центра компетенций Андрей Савченко.

Фото из архива компании

«Падун-хлеб» стал уже шестым братским предприятием, которое участвует в национальном проекте. Эксперты РЦК завершили работу на комбинате «Братскжелезобетон», ООО «ДеКом», ООО «САВА-сервис» и в Братском монтажном управлении «Гидроэлектромонтаж». Совершенствование производственных процессов продолжается в ООО «Ангара плюс». Как отметили в Комитете экономического развития администрации Братска, рост производительности труда на предприятиях, где уже реализованы мероприятия, рекомендованные командой РЦК, составил от 5% до 20%.

– В Иркутской области с 2020 года реализуется национальный проект «Производительность труда». За это время в него вошли 39 участников, и все они дают позитивный отклик. Надо понимать, что работа, которую проводит РЦК, – это первый шаг. Для полноценного роста и развития за ней всегда должны следовать модернизация и цифровизация. Активизировать деятельность по этим направлениям предприятиям региона помогает Фонд развития промышленности, который выдает льготные займы и реализует компенсационные программы, – рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Претенденты на участие в проекте должны соответствовать основным критериям: предприятие относится к несырьевым отраслям (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, торговля, логистика или строительство) и имеет объём годовой выручки не менее 400 млн рублей без НДС.