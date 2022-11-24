Альянс в сфере ИИ запускает первый в России рейтинг российских высших учебных заведений по качеству подготовки специалистов в области машинного обучения и анализа данных

В ходе международной конференции AI Journey 2022, организованной Сбером, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин анонсировали старт первого в стране исследования современной российской системы подготовки специалистов в области науки о данных и машинного обучения (DS/ML), которое проведет Альянс в сфере искусственного интеллекта. По результатам опроса работодателей и студентов, а также данных по вузам из открытых источников эксперты Альянса составят публичный рейтинг высших учебных заведений, которым смогут воспользоваться абитуриенты при выборе программы обучения.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«По поручению Президента Правительство выстраивает системную работу по подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта. В этом году были запущены 83 магистерские программы в ведущих российских вузах, ведется разработка 16 программ бакалавриата. Образовательные модули направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов, которые будут развивать суверенную экосистему отечественного искусственного интеллекта. Уверен, что запущенное исследование стимулирует образовательные организации непрерывно повышать качество программ подготовки будущих профессионалов в сфере искусственного интеллекта».

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Значимость технологий искусственного интеллекта постоянно растет, и в ответ на запрос рынка на квалифицированные кадры мы наблюдаем рост количества профильных программ бакалавриата и магистратуры, которых уже более 100 в России. Вместе с тем, всего около 18% таких программ готовят специалистов с отраслевыми компетенциями по приоритетным отраслям экономики. Поэтому одной из задач рейтинга станет дополнительная экспертиза образовательных процессов в вузах со стороны авторитетных экспертов Альянса. Также результаты рейтинга позволят абитуриентам лучше понять, какие характеристики образовательных программ в большей степени соответствуют их ожиданиям и подобрать для себя лучший вариант. Уверен, что данный инструмент станет незаменимым помощником при выборе будущего учебного заведения».

Учебные заведения, попавшие в рейтинг Альянса в сфере ИИ, смогут оценить свои сильные стороны и определить перспективные точки роста, сделав акцент на обучении компетенциям, наиболее значимым для выпускников при трудоустройстве.

Компании, которые активно применяют искусственный интеллект и машинное обучение, благодаря рейтингу подробнее узнают об особенностях существующих образовательных программ. Принимая участие в опросе Альянса, они также получат возможность рассказать о том, какие навыки считают наиболее важными, и со временем это позволит вузам точнее адаптировать свои курсы под требования рынка.

Альянс в сфере искусственного интеллекта уделяет большое внимание совершенствованию системы подготовки DS/ML-специалистов: ранее эксперты ассоциации разработали Базовую модель компетенций в этой области, а также регулярно проводят профессионально-общественную аккредитацию программ обучения. Рейтинг вузов станет еще одним шагом к созданию прозрачного рынка образовательных услуг, который отвечает современным запросам со стороны бизнеса и абитуриентов.

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Компании альянса — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, МТС и РФПИ. Миссия ассоциации — быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке.