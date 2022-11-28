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Когда можно увидеть Газпром по 220 рублей?

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Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин считает, что это зависит от возвращения компании к регулярной выплате дивидендов.

– По оценкам наших аналитиков, целевая цена по Газпрому 260 руб. Вопрос – в реализации этого потенциала. Если Газпром выплатит по итогам 2022 года 20 рублей,  я думаю, 220 мы увидим уже весной следующего года, – резюмирует эксперт в еженедельном шоу «Без плохих новостей».

Он обращает внимание, что в 2023 году заработает новое бюджетное правило. На государственные траты можно будет ежегодно направлять не более 8 трлн руб. нефтегазовых доходов. У Газпрома, в частности, за три года изымут почти 2 трлн руб.

–  Вот и как ждать теперь от Газпрома дивиденды на уровне 20 руб.? – рассуждает эксперт.

Он также рекомендовал избегать ценных бумаг компаний, которые находятся под максимальным государственным контролем и не нацелены на рост акционерной стоимости. В их числе – Транснефть, ФСК и Аэрофлот.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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