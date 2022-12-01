Майнеры скупают спецтехнику: cпрос на ASIC резко вырос

В четвертом квартале в РФ значительно вырос спрос на специализированные вычислительные устройства для майнинга криптовалют. Его подстегивают низкие цены на оборудование на фоне снижения котировок, а также все еще невысокая стоимость электроэнергии.

Несмотря на то что на рынке видеокарт для персональных компьютеров наблюдается снижение спроса, на вычислительные машины ASIC для майнинга криптовалют он заметно вырос, сообщают опрошенные “Ъ” эксперты. Так, у дистрибутора Chilkoot продажи двух месяцев четвертого квартала превысили объемы за весь третий, а за девять месяцев оказались на 65% больше прошлого года. За десять месяцев текущего года спрос вырос в полтора раза, подтверждают в BitRiver.

«Мы работаем с юрлицами и видим, что они стали покупать в рамках одной сделки на 30% больше оборудования, чем в начале года»,— рассказал менеджер по развитию дистрибутора Chilkoot by 3Logic Group Артем Еремин. При этом на видеокарты цены начали падать со второй половины сентября и снижаются до сих пор, уточнил он. Одна из причин — переход при майнинге эфира (ETH) с алгоритма PoW на PoS (более экономичный и технологичный; см. “Ъ” от 20 сентября). Если раньше видеокарты скупали майнеры в огромных количествах, теперь они нужны в первую очередь геймерам, подтверждает сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман. В то же время, подчеркивает он, ASIC «приобретают огромную популярность».

Фундаментально рынок промышленного майнинга в России извлекает выгоды из сложившейся ситуации, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Спрос на оборудование ASIC в крупнооптовом сегменте увеличился в связи со снижением закупочных цен — они стали максимально близкими к себестоимости производства, что является наилучшей точкой входа для инвестиций, поясняет эксперт. Только с августа по октябрь стоимость майнингового оборудования снизилась почти на 20%.

В России спрос поддерживается выгодными условиями на размещение майнинговых мощностей, стоимость электроэнергии гораздо ниже, чем во многих других регионах мира, отмечает основатель TerraCrypto Никита Вассев.

Между тем конъюнктура самого рынка криптовалют резко ухудшилась. Котировки биткойна находятся на уровне двухлетней давности — $16–17 тыс. и дальнейшие перспективы пока не выглядят радужными.

Впрочем, как отмечает соучредитель 51ASIC Михаил Брежнев, на самом современном оборудовании при цене $0,07 за 1 кВт•ч стоимость майнинга 1 BTC составляет около $11 тыс. Таким образом, определенный запас прочности для российских майнеров еще остается. По оценке Владислава Антонова, вход на низком рынке в добычу биткойна «может дать существенную прибыль в виде десятков процентов на горизонте трех лет».

Ксения Куликова, Никита Королев