Перегруженные майнерами электросети начинают выходить из строя в Иркутске и Иркутском районе

Ежедневно специалистам поступает около 250 заявок по отключениям, причем значительная часть связана с деятельностью «серых» майнеров. Об этом SIA.RU рассказали в Иркутскэнерго.

С 27 ноября, когда началось похолодание, произошло свыше 40 отключений в сети 0,4 кВ из-за перегруза. Практически во всех населенных пунктах были выявлены майнеры, либо подозрения на майнинговую деятельность. В частности, в Иркутске, Урике, Пивоварихе, Грановщине, Хомутово, Иркутске, Маркова и СНТ, Смоленщине, Баклашах, Введенщине.Как показывает практика, чаще всего аварии происходят в местах концентрации так называемого «серого» майнинга. Это территории Иркутского и Шелеховского районов. Наиболее острая ситуация наблюдается в Хомутовском, Уриковском и Карлукском муниципальных образованиях и прилегающих СНТ, где электричество также используется в качестве основного ресурса для отопления домов. Объем потребления электроэнергии в этих населенных пунктах превышает уже 200 МВт и сопоставим с 1/3 мощности Иркутской ГЭС.

Несмотря на непрекращающиеся судебные процессы против майнеров, получающих коммерческую выгоду за счет субсидируемых тарифов, энергетики делают все возможное, чтобы в сложнейших условиях обеспечить население электроэнергией. В 2022 году в этой части Иркутского района реконструировали 17 километров линий с увеличением их пропускной способности на 20%, ввели в работу новую подстанцию, что позволило добавить 20 МВт мощности. Однако уже сейчас она практически полностью загружена.

К примеру, два майнера в садоводствах по Александровскому тракту перегружали сети, доставляя неудобства тысяче других абонентов.

Потребление добытчиков криптовалюты достигало 3 МВт. В Дзержинске нагрузки неожиданно выросли в 3 раза. Причина тому – две майнинговые фермы, которые оставили без света 100 домов и котельную, обеспечивающую теплом микрорайон «Современник». Как только фермы были ликвидированы, проблема с аварийными отключениями была моментально решена. В той же Грановщине майнеры доставляют неудобства целым улицам. И ситуация сразу же налаживается, стоит лишь ликвидировать «майнинговую» нагрузку. Но что удивительно, жители предпочитают не распространяться о майнере-соседе и продолжают терпеть неудобства, связанные с отключениями и низким напряжением.

Единственный выход из ситуации на данный момент – введение дифтарифа, который затронет только серых майнеров. Если этого не сделать в ближайшее время, ситуация может стать критической. В середине ноября этого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергию. Принятие тарифа позволит обязать майнеров оплачивать электрическую энергию в соответствии с объемами потребления, то есть как коммерческие предприятия, а не по льготным – самым низким тарифам для населения, как сейчас. Это позволить значительно снизить объем такой деятельности.