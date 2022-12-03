Пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО открыли на Центральном рынке в Иркутске

Пункт приема помощи для участников спецоперации – жителей Приангарья – открыли на Центральном рынке в Иркутске, сообщила 2 декабря мэрия.
Доставку к местам ведения службы обеспечит администрация города. Продукты и технические средства будут выдаваться командирам подразделений под личную подпись, а они уже распределят их между бойцами.
Также жители города могут принести на Центральный рынок консервы и другие продукты длительного хранения. Часть из них будет направлена жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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Иркутяне могут пожертвовать:
- ночные бинокли,
- тепловизоры,
- бензопилы, цепи, масло,
- электрические сварочные аппараты,
- пушки тепловые, дизельные,
- радиостанции,
- кувалды,
- топоры,
- молотки,
- болгарки и диски к ним,
- шуруповерты,
- наборы бит,
- дрели,
- ломы,
- пилы двуручные,
- ножовки,
- ножовки по металлу,
- пассатижи,
- наборы инструментов,
- выдерги,
- лопаты штыковые обычные,
- обеззараживали воды,
- батарейки АА, ААА,
- доски разделочные для столовой,
- ножи для кухни,
- нательное белье,
- фонарики,
- крона батарейки,
- батарейки RC 123,
- сигареты блоками,
- квадрокоптеры,
- медикаменты,
- консервы и другие продукты длительного хранения.