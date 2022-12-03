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Пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО открыли на Центральном рынке в Иркутске

Пункт приема помощи для участников спецоперации – жителей Приангарья – открыли на Центральном рынке в Иркутске, сообщила 2 декабря мэрия.

Доставку к местам ведения службы обеспечит администрация города. Продукты и технические средства будут выдаваться командирам подразделений под личную подпись, а они уже распределят их между бойцами.

Также жители города могут принести на Центральный рынок консервы и другие продукты длительного хранения. Часть из них будет направлена жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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Иркутяне могут пожертвовать:

  • ночные бинокли,
  • тепловизоры,
  • бензопилы, цепи, масло,
  • электрические сварочные аппараты,
  • пушки тепловые, дизельные,
  • радиостанции,
  • кувалды,
  • топоры,
  • молотки,
  • болгарки и диски к ним,
  • шуруповерты,
  • наборы бит,
  • дрели,
  • ломы,
  • пилы двуручные,
  • ножовки,
  • ножовки по металлу,
  • пассатижи,
  • наборы инструментов,
  • выдерги,
  • лопаты штыковые обычные,
  • обеззараживали воды,
  • батарейки АА, ААА,
  • доски разделочные для столовой,
  • ножи для кухни,
  • нательное белье,
  • фонарики,
  • крона батарейки,
  • батарейки RC 123,
  • сигареты блоками,
  • квадрокоптеры,
  • медикаменты,
  • консервы и другие продукты длительного хранения.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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