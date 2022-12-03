Пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО открыли на Центральном рынке в Иркутске

Пункт приема помощи для участников спецоперации – жителей Приангарья – открыли на Центральном рынке в Иркутске, сообщила 2 декабря мэрия.

Доставку к местам ведения службы обеспечит администрация города. Продукты и технические средства будут выдаваться командирам подразделений под личную подпись, а они уже распределят их между бойцами.

Также жители города могут принести на Центральный рынок консервы и другие продукты длительного хранения. Часть из них будет направлена жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Иркутяне могут пожертвовать: