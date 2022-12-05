Тормоза импортозаместили на самолетах Superjet 100

Следующими планируют заместить шины Michelin. Об этом «Известиям» рассказали в корпорация «Иркут».

Авиакомпании уже получили более 30 наборов таких дисков производства авиационной корпорации «Рубин» и начали использовать их. Благодаря этому удалось избежать остановки эксплуатации всего парка SSJ, ведь тормоза изнашиваются и требуют регулярной замены, уточнили в «Иркуте».

До конца года производитель сертифицирует и использование российских шин на самолете вместо Michelin. Пока же SSJ-100 примерно на 70% состоит из заграничных деталей. Поэтому эксперты говорят о необходимости наращивать темы импортозамещения.