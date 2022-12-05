Эксперт Шлома: Цены на жилье снизятся после отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки на новостройки всё будет регулироваться рыночными механизмами. Об этом «Известиям» рассказал директор по вопросам вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

По словам эксперта, чтобы покупатели не ушли полностью на вторичный рынок, застройщикам придется снижать цены – они должны быть конкурентоспособными. Вторичный рынок на это отреагирует тем же – уменьшением стоимости.

«Тем не менее неизбежно снижение спроса на всем рынке недвижимости. Особенно на фоне подъема ключевой ставки Центробанка, о возможности которого сейчас тоже идет речь. В любом случае условия для ипотечных заемщиков будут хуже, чем они были раньше, значит, и количество ипотечных сделок уменьшится», – считает эксперт.