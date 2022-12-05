Отмена льготной ипотеки может вызвать дефицит жилья на рынке РФ

От льготной ипотеки зависит цена на жилье в долгосрочной перспективе. Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Краткосрочное продление льготной ипотеки не решает стратегических целей поддержки строительной отрасли. Девелоперам нужна уверенность в поддержке спроса – как минимум в течение трех лет вперед. Если этого не обеспечить, то часть застройщиков начнет снижать планы по выводу на рынок новых проектов, а это может в будущем привести к более резкому росту стоимости квадратного метра из-за ограниченности предложения», – пояснил Хусаинов.