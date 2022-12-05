В Приангарье усилят контроль за рубками хвойных деревьев в новогодние праздники

В Иркутской области 5 декабря стартовало межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Метелица». В предновогодний период и до 10 января будет усилен лесной надзор для охраны елей и других хвойных пород от незаконных рубок.

– Также особое внимание будет уделено выявлению несанкционированных свалок, которые могут появиться во время длительных новогодних праздничных дней на землях лесного фонда вблизи населенных пунктов, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

В ходе мероприятия будут работать оперативные патрульные группы, в состав которых вошли сотрудники территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области и представители ГУ МВД России по Иркутской области. Разработаны графики и маршруты патрулирования земель лесного фонда.

Итоги профилактической операции подведут 11 января.

Министерство лесного комплекса Иркутской области напоминает, что самостоятельная заготовка новогодних деревьев, а также нарушение правил санитарной безопасности в лесах запрещена законодательством и наказывается штрафом в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан». Гражданам грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, в соответствии со статьей 8.31 КоАП РФ «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» гражданам грозит штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей. Для должностных лиц сумма штрафа – от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.