Турецкий фондовый рынок вырос на 90%. В чем секрет успеха?

На фоне необычной монетарной политики (снижение ставки в ответ на рост инфляции) биржа Стамбула выросла почти втрое в местной валюте (лирах), доходность в долларах приближается к 90%. Аналитики БКС Мир инвестиции объясняют, в чем причина турецкого чуда, и что будет дальше.

– Индекс Стамбульской биржи пошел в отрыв с конца лета, показывая непрерывный рост на протяжении семи недель подряд. Уже к середине сентября стоимость турецкого рынка акций увеличилась вдвое, к декабрю — еще на треть. Это лучший год на местной бирже с 1999 г., – подчеркивают эксперты БКС.

С высокой вероятностью по итогам этого года Турция станет лидером доходности на мировом рынке акций. Даже с поправкой на ослабление лиры к доллару инвесторы уже заработали на нем более 85% в виде прироста и около 90% в сумме с учетом дивидендов.

Эксперты обращают внимание, что взлет фондового рынка Турции происходит при полном отсутствии роста ВВП (-0,1% в третьем квартале) и на фоне рекордной инфляции (85% в октябре), которую местный центробанк разгоняет еще сильнее, снижая ставку под давлением президента Эрдогана, желающего избираться на очередной срок.

По мнению аналитиков, как минимум половина роста рынка вызвана эффектом инфляции лиры: уже свершившейся, плюс ожидаемой.

– Остальное — это рост от низкой базы. Турецкий рынок акций остается одним из самых дешевых в мире. Средний P/E у него на четверть ниже, чем даже у рынка России — менее 4,5 единиц.

При этом огромная доходность в долларах объясняется чисто политической причиной: власти искусственно удерживают лиру против доллара, ограничивая отток валюты с банковских депозитов. Эксперты БКС считают, что Турция полным ходом движется в сторону жесткой девальвации, которая может обнулить валютный прирост в акциях, даже если в местной валюте инвесторы хорошо заработают. Но прямо сейчас условия для острого кризиса не созрели: у страны $80 млрд резервов при торговом дефиците $8–10 млрд в месяц.