Почти половина иркутян ждёт повышение зарплат

Повышение или индексацию зарплат в Иркутске ждут47% работающих, но планируется она только в 28% компаний, показал исследование SuperJob.

28% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время. В 45% компаний не планируется пересмотр окладов. В то же время 32% работодателей сообщил, что повышение заработных плат прошло менее 6 месяцев назад, в 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад.



Количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд. Опрос работающих россиян показал, что на повышение своего уровня заработка сегодня надеются 47%, особенно те, кто моложе 34 лет, и сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц.

