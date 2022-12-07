Новости

В ответ на потолок Россия рассматривает введение «ценового пола» на нефть

Читайте также:

Количество вакансий снижается второй месяц подряд в Иркутской области
7 декабря 2022
Средняя зарплата в Иркутской области составила 60,2 тыс. рублей
7 декабря 2022

В ответ на согласование странами ЕС, G7 и Австралией ценового потолка на поставляемую из России нефть российское руководство рассматривает введение «ценового пола» на экспорт энергоресурсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, Москва может реализовать ограничение или через введение фиксированной цены на российскую нефть, или через установление на нее максимальных скидок относительно зарубежных эталонных сортов.

«Кремль не хочет противодействовать нейтральным государствам, которые покупают российскую нефть, или оказывать на них какое-либо давление нерыночными шагами»,— приводит Bloomberg слова одного из источников. Каких-либо данных о предполагаемом уровне «пола» пока нет.

Сценарий с установлением максимальных скидок на нефть из России предполагает введение «искусственного» дисконта на российский энергоресурс, размер которого трейдеры не смогут превысить при экспорте нефти. Он, по данным Bloomberg, будет регулярно пересматриваться в зависимости от ситуации на рынке.

Андрей Сапожников


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (681)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании