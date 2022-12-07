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Российские власти разработали три варианта ответа на введение потолка цен на нефть

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Власти РФ разработали три варианта ответа на введение странами G7 и ЕС потолка цен на российскую нефть, сообщают Ведомости.

Первый вариант подразумевает полный запрет продажи нефти государствам, поддержавшим ограничения, даже если они покупают сырье не напрямую у России, а через посредников. Поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7.

Второй вариант — запрет на экспорт по контрактам, в которые включено условие потолка цен, независимо от того, какая страна будет получателем.

Третий вариант подразумевает введение индикативной цены, то есть будет определен максимальный дисконт российского сорта Urals к эталонному Brent, при его увеличении продажи будут прекращаться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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