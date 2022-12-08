РУСАЛ стал обладателем награды «За эффективное решение о поддержке системы здравоохранения в период пандемии»

РУСАЛ стал обладателем специальной номинации «За эффективное решение о поддержке системы здравоохранения в период пандемии» на XV Весроссийском конкурсе корпоративных проектов People Investor. Об этом рассказали SIA.RU в компании.

Церемония награждения авторов лучших проектов в области инвестиций в человеческий потенциал, организованная Ассоциацией менеджеров, состоялась в Москве. Эксперты и члены жюри определили победителей в восьми номинациях из 145 проектов, представленных на конкурс.

РУСАЛу награда была присуждена за проект Центров помощи и спасения для лечения больных Covid-19. Центры построены в 2020 году в семи городах ответственности РУСАЛа, по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Возможность лечиться в новых стационарах, оборудованных самой передовой медицинской техникой, получили жители Братска, Тайшета, Шелехова, Саяногорска, Ачинска, Богучан и Краснотурьинска. За два года медики Центров поставили на ноги более 20,5 тысяч пациентов.

Конкурс People Investor создан для поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. В этом году свои заявки на конкурс подали 95 российских компаний из различных отраслей экономики.

Статуэтки конкурса были вручены в пяти основных, а также трех специальных номинациях, в их числе: «За вклад в развитие городской среды», «За эффективное решение о поддержке системы здравоохранения в период пандемии», а также номинация «Создание общества равных возможностей», учрежденной проектом «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив.